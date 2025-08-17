“Per le Vie del Borgo”: a Montefalcione il Festival Internazionale delle Culture

Torna uno degli appuntamenti più attesi dell’estate irpina: “Per le Vie del Borgo”… tra cielo e sogno, il Festival Internazionale delle Culture giunto alla sua XIII edizione, in programma giovedì 21, venerdì 22 e sabato 23 agosto nel suggestivo centro storico di Montefalcione.

Organizzata con passione dalla Pro Loco “Emilio Ruggiero”, la manifestazione si conferma come un evento capace di coniugare musica, arte, cultura e sapori, trasformando il borgo antico in un palcoscenico a cielo aperto. Il tema di quest’anno è l’aria, elemento che ispirerà le scenografie creando un’atmosfera sospesa tra cielo e sogno.

A rendere l’evento davvero internazionale saranno i gruppi musicali provenienti da ogni parte del mondo, suoni e danze senza confini. Ma il festival è anche un viaggio nel gusto: numerosi stand gastronomici offriranno una vasta scelta culinaria.

Appuntamento, quindi, al 21, 22 e 23 agosto per un’esperienza indimenticabile che parla tutte le lingue del mondo, sospesa… tra cielo e sogno.