Telese Terme, inseguimenti e minacce alla ex: 33enne nei guai. Nei suoi confronti, i carabinieri di Cerreto Sannita e agenti del commissariato di polizia, hanno eseguito una ordinanza di applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi abitualmente frequentati da lei, emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Benevento, su richiesta della locale Procura della Repubblica.

Il 33enne è gravemente indiziato del delitto di violenza privata continuata in danno di una donna alla quale l’uomo era stato legato da una relazione sentimentale.

L’attività investigativa è stata avviata nel pomeriggio del 4 febbraio scorso: alla Stazione dei carabinieri di Telese Terme arriva una richiesta di intervento da parte della vittima pervenuta sul numero di emergenza 112.

Grazie anche alla relazione di servizio redatta da un sovrintendente di polizia – il quale, sebbene libero dal servizio ed in abiti civili, con auto privata aveva assistito direttamente ai fatti- si potè accertare che poco prima la donna, mentre era alla guida della sua autovettura, era stata inseguita dall’indagato, il quale con ripetute manovre azzardate e con minacce l’aveva costretta più volte a fermarsi.

La donna, dopo aver richiesto l’intervento delle forze dell’ordine, si era rifugiata davanti all’ingresso della Caserma Carabinieri. Dopo, ha reso circostanziate dichiarazioni in merito all’accaduto. In pratica, quello era soltanto l’ultimo episodio di una serie di eventi delittuosi che in passato avevano condotto all’emissione di misure cautelari nei confronti dell’indagato.