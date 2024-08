A Carife una mostra dedicata al pittore Antonio Pasciuti

Una mostra dedicata ad Antonio Pasciuti arricchisce l’offerta culturale organizzata dall’amministrazione comunale e dal Museo Archeologico di Carife e della Baronia.

L’evento durerà dal 6 agosto al 9 settembre e proporrà alcune delle opere più importanti del pittore nato a Lacedonia nel 1937 e venuto a mancare nel 2021 a Santeramo in Colle in provincia di Bari.

Ancora una volta la struttura museale si trasforma in un laboratorio di cultura e sapere come spesso ha affermato il direttore Flavio Castaldo.

Si potranno ammirare splendidi paesaggi, a cui Pasciuti ha dedicato la prima parte della sua carriera artistica, fino alle sue ultime opere tendenti all’informale e all’astratto.

Il sindaco di Carife Antonio Manzi sottolinea come il costante e concreto impegno nel promuovere la cultura e l’arte in tutte le sue forme stia suscitando un grosso interesse di pubblico.

«Arte e cultura sono due elementi preziosi per sostenere lo sviluppo sociale e avviare anche una certa ricaduta economica, perché in grado di trasmettere valori e nello stesso tempo interessi. La mostra dedicata ad Antonio Pasciuti è un modo per fare conoscere il suo estro e la sua creatività, riconosciuti a livello internazionale – dichiara il sindaco Manzi».