Teatro “Gesualdo”, il Comune ottiene 500.000 euro di Fondi Poc

Il Comune di Avellino ha ottenuto 500.000 euro di fondi a beneficio del Teatro “Carlo Gesualdo”. Si tratta delle risorse Poc che l’ente di Piazza del Popolo incasserà, come deliberato dalla Giunta regionale, grazie all’iniziativa portata avanti dal Sindaco, Laura Nargi, in sinergia con gli uffici dell’ente.

Il Comune beneficerà, rispettivamente, di 250.000 euro per il 2024 ed 250.000 sul 2025. Risorse che l’Amministrazione potrà utilizzare per sostenere ulteriormente l’offerta culturale del Massimo cittadino per la sua funzione sociale.

Nel frattempo, aumentano considerevolmente gli incassi legati alla vendita dei biglietti della stagione in corso, grazie alla qualità di un cartellone che sta incontrando grande favore tra il pubblico, con continue richieste alla biglietteria dell’ente. Ad oggi la stagione teatrale ha già fatto registrare introiti per la vendita di biglietti pari ad Euro 125.738,14, risultati che evidenziano un numero di presenze in crescita ed un aumento delle entrate.

«La notizia del finanziamento regionale ci riempie di soddisfazione. – afferma il Sindaco di Avellino, Laura Nargi – Ringrazio il Presidente De Luca e la Giunta di Palazzo Santa Lucia per aver valutato positivamente ed accolto la nostra richiesta. Queste risorse – aggiunge – ci consentiranno di elevare ulteriormente l’asticella della qualità delle iniziative culturali e degli spettacoli del Teatro “Carlo Gesualdo”, nel solo ed unico interesse della città e della finalità anche sociale dei nostri investimenti sulla cultura. Cosa che stiamo già facendo, pur mantenendo dritta la barra della sostenibilità economica. L’aumento delle presenze e degli introiti relativi ai biglietti dimostra che siamo sulla buona strada». – conclude –