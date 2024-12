Montoro, trenta eventi per vivere il Natale

Trenta eventi per vivere il Natale a Montoro. Per le prossime festività natalizie l’Amministrazione Comunale, grazie alla collaborazione delle Pro Loco e le Associazioni locali, ha organizzato un ricco calendario di iniziative e attività per vivere il Natale insieme.

A occuparsi dell’organizzazione del programma il consigliere delegato all’associazionismo e alle politiche giovanili, Antonio Russo.

Un folto elenco di appuntamenti, iniziative e momenti di aggregazione che coinvolgeranno le diverse frazioni del territorio, realizzate in collaborazione con il forte tessuto associativo presente sul territorio di Montoro. Tanti gli allestimenti presepiali realizzati nelle parrocchie locali che meritano di essere visitati.

Gli eventi hanno avuto inizio lo scorso primo dicembre e termineranno il 6 gennaio 2025 con l’avvento dell’Epifania.

Durante il mese di dicembre, oltre all’accensione dell’albero natalizio a San Felice, Borgo e S. Eustachio è prevista l’istallazione e l’inaugurazione di due presepi alle frazioni di Banzano e Misciano e la realizzazione dei mercatini di Natale. Diversi i momenti solidali e di aggregazione come raccolte di giochi e tombolate. In ambito culturale sono in programma due concerti natalizi nelle realtà di Piano e Torchiati mentre presso la Pinacoteca comunale sarà allestita la mostra di arte “Il Mistero del Principio”. Per il “Festival regionale del Teatro amatoriale Città di Montoro” saranno portate in scena ben 12 rappresentazioni teatrali.

Anche i più piccoli avranno il loro spazio con momenti di gioco alla frazione di Banzano e con il Palio dei Balocchi a Piano, mentre il 29 e 30 dicembre nelle piazze municipali di Torchiati e Piano ci saranno le casette natalizie per i bambini.

A gennaio si inizierà la manifestazione “Birrart” a Torchiati e si terminerà per questo primo calendario natalizio con l’arrivo della Befana solidale a Banzano e la realizzazione del Presepe vivente presso la Grotta dell’Angelo di Preturo con l’arrivo dei magi dalle frazioni di: Piano, Borgo e Figlioli.

Il sindaco Salvatore Carratù a nome di tutta l’Amministrazione comunale ringrazia tutte le associazioni del territorio per questo primo impegno comunitario che ha visto la realizzazione di un cartellone di eventi così importante. Speriamo per il prossimo anno di coinvolgere tutte le frazioni del territorio.