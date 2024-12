VIDEO/ I nuovi Cavalieri d’Irpinia, il Prefetto Riflesso: “Motivo di orgoglio per la comunità”

Questa mattina, presso il Salone degli Specchi della Prefettura di Avellino, il Prefetto Rossana Riflesso ha presieduto la Cerimonia di consegna delle Onorificenze all’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Alla presenza delle autorità civili e militari, 14 cittadini, rappresentanti di vari ambiti professionali, tra cui il mondo sanitario e del volontariato, l’imprenditoria locale e le Forze dell’Ordine, sono stati premiati per il loro straordinario impegno professionale e sociale.

Gli insigniti sono stati riconosciuti non solo per il loro contributo negli specifici settori di appartenenza, ma anche per la dedizione al sostegno dei soggetti più vulnerabili. La cerimonia ha ribadito l’importanza di promuovere i valori di solidarietà, altruismo e senso civico come esempi per le generazioni future.

Il Prefetto Riflesso ha sottolineato l’importanza di questo riconoscimento: “l’appuntamento, che si affianca a quello del 2 giugno, rappresenta uno dei momenti più significati ed importanti per il nostro territorio e per il nostro Paese. Le onorificenze al Merito della Repubblica Italiana richiedono curricula eccezionali e una moralità specchiata. Oggi celebriamo cittadini che incarnano i valori più alti della nostra nazione, motivo di orgoglio per tutta la comunità e per le istituzioni.”

Si riporta, di seguito, l’elenco degli insigniti delle onorificenze dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana:

COMUNE DI ALTAVILLA IRPINA

• Cav. Brunella Asfaldo

Attuale Segretario Generale e Direttore Generale della Provincia di Avellino, si è distinta per la competenza e la professionalità con cui ha svolto la propria attività di Segretario Generale anche presso il Comune di Pratola Serra durante il periodo dello scioglimento straordinario per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso. Nell’occasione ha dato impulso alla complessa attività dell’Ente, grazie ad un efficace coordinamento degli uffici amministrativi e tecnici, supportando in modo significativo la gestione commissariale. In oltre 30 anni di servizio ha svolto numerosi e delicati incarichi con grande professionalità e doti umane che l’hanno resa una risorsa preziosa per tutti gli Enti locali in cui ha operato.

COMUNE DI ATRIPALDA

• Cav. Giovanni D’Agostino

Dipendente dell’“EMA” di Morra de Sanctis, ha conseguito speciali benemerenze sia nel campo della protezione civile, sia in innumerevoli attività svolte nel sociale, oltre ad essere già socio ordinario dell’Associazione Fraternita di Misericordia di Atripalda.

In occasione del terremoto de l’Aquila, nel 2009, non ha esitato a recarsi sul posto per prestare aiuto alla popolazione tanto che, nel 2011, gli è stato conferito un Attestato di pubblica benemerenza per le attività connesse ad eventi della Protezione Civile. Dal 2013 è amministratore del Gruppo Fratres di Atripalda, un’associazione che diffonde la cultura della donazione di sangue.

COMUNE DI AVELLINO

• Cav. Carmine Addivinola

Capo Squadra dei Vigili del Fuoco in congedo, ha iniziato la propria attività presso il Comando di Bari nel 1975. Trasferito ad Avellino, si è speso particolarmente in occasione del sisma del 23 novembre 1980. Si è sempre distinto per sensibilità ed altruismo, come nel 1995, quando ha contribuito a sostenere una giovane donna e la sua famiglia giunta in Italia a seguito del disastro di Chernobyl. Attualmente è Segretario Provinciale dell’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco di Avellino, e in questa veste collabora con il Comando Provinciale del Vigili del Fuoco nell’organizzazione di manifestazioni ed eventi istituzionali.

• Cav. Sergio Cristallo

Dirigente centrale di coordinamento normativo presso l’Agenzia delle Entrate, negli anni ha maturato un’elevata esperienza in campo economico e fiscale. E’ stato altresì membro del gruppo di lavoro per la nuova classificazione delle attività economiche e responsabile dei gruppi di lavoro istituiti per la dichiarazione dei redditi precompilata.

Giornalista pubblicista, con abilitazione all’insegnamento delle materie giuridico economiche, è autore di numerose pubblicazioni in materia fiscale e tributaria, argomenti sui quali è punto di riferimento a livello nazionale.

COMUNE DI CAPRIGLIA IRPINA

• Cav. Gerardo Martucci

Maresciallo della Guardia di Finanza, ha prestato servizio nell’ambito della la sezione di Polizia Giudiziaria presso le Procure della Repubblica di Avellino, Roma, Ariano Irpino e Benevento. Successivamente ha svolto la sua attività professionale presso il Gruppo Guardia di Finanza di Cassino, per poi essere distaccato, per incarico, presso la Procura della Repubblica della suddetta provincia. Particolarmente impegnato in attività caritatevoli e di volontariato. Si è distinto per il supporto dimostrato durante gli eventi sismici del Centro Italia del 2016 e del 2017.

• Cav. Luigi Tomeo

Capo Reparto dei Vigili del Fuoco in congedo, nel corso della sua attività lavorativa, ha assunto un ruolo di responsabilità nell’ambito dell’organizzazione gestionale del dispositivo di soccorso tecnico urgente all’interno del territorio provinciale, compito che ha svolto sempre con grande attenzione, impegno, competenza e spirito di abnegazione. E’ stato, altresì, direttamente impegnato in numerose emergenze nazionali quali il sisma Umbria-Marche del 1997, l’evento franoso di Sarno e Quindici del 1998, l’evento franoso di Cervinara nel 2000, il sisma dell’Aquila del 2009, l’emergenza neve nell’anno 2012, il sisma di Ischia del 2017 e il grave incendio verificatosi nel 2020 presso uno stabilimento industriale di Avellino.

COMUNE DI FONTANAROSA

• Cav. Giampiero Spera

Vice Ispettore della Polizia di Stato, ha prestato servizio presso il IV Reparto Mobile di Napoli, le Sezioni Polstrada di Vibo Valentia e Verbania, nonché presso la Questura di Avellino.

Attualmente presta la propria attività lavorativa presso il Commissariato di di S. Angelo dei Lombardi quale responsabile del settore Ordine e Sicurezza Pubblica – Ufficio controllo del Territorio e dell’Ufficio denunce. Nel corso della propria vita lavorativa, ha dato prova di elevate capacità professionali, encomiabile spirito di servizio, adempiendo ai propri doveri con impegno assoluto e spirito di abnegazione, riscuotendo pubblica stima. Inoltre è iscritto all’Associazione di volontariato “Croce Gialla”, nell’ambito della quale opera con spirito umanitario e filantropico.

COMUNE DI GESUALDO

• Cav. Mario Scoppettuolo

Già impiegato presso il Comune di Grottaminarda, e poi presso la cancelleria della Pretura di Grottaminarda, il sig. Mario Scoppettuolo si è distinto per serietà e attaccamento al lavoro, ricevendo nel corso degli anni gratifiche e apprezzamenti. Nell’ambito del volontariato è stato membro del Consiglio pastorale presso la Parrocchia dei SS. Nicola e Antonino Martire in Gesualdo, con la quale collabora alle attività caritatevoli e solidali, donando, da appassionato presepista, anche le sue opere. E’ iscritto all’associazione di volontariato ANPAS. Si è distinto anche per vicinanza e assistenza alle persone più bisognose durante la recente pandemia da Covid 19.

COMUNE DI GROTTAMINARDA

• Cav. Rosaria Bruno

Responsabile della Centrale operativa del 118 di Avellino, è attivista per i diritti civili e filantropa. La dott.ssa Bruno è costantemente impegnata in attività socio-educative, finalizzate, soprattutto, alla prevenzione ed al contrasto dell’uso di sostanze psicotrope tra i giovani, oltre che alla lotta alla violenza di genere. Con riferimento, poi, all’impegno sanitario, la predetta si spende con grande spirito di abnegazione nella realizzazione di attività formative per la prevenzione della morte improvvisa, l’addestramento all’uso del defibrillatore ed all’esecuzione di manovre salvavita in caso di arresto cardiaco e soffocamento; impegno grazie al quale sono stati formati molti studenti, appartenenti alle Forze dell’ordine, insegnanti e detenuti. Nel corso dell’epidemia da COVID- 19, come Dirigente dell’Emergenza Territoriale e Centrale Operativa, si è distinta per l’intenso lavoro svolto in favore della popolazione, organizzando, tra l’altro, il trasporto Covid per i pazienti contagiati e sintomatici. La dott.ssa Bruno è altresì delegato UNICEF per Avellino e provincia ed iscritta al “Gruppo amici dei maestri del lavoro”.

COMUNE DI MONTELLA

• Uff. Salvatore Malerba

Titolare dell’omonima azienda agricola, il Sig. Malerba, è Coordinatore regionale del Gruppo economico “Frutta a guscio”. Vice Presidente Provinciale della Confederazione Italiana Agricoltori di Avellino, nonché Presidente della Sezione Unione Nazionale Insigniti al Merito della Repubblica Italiana di Montella (AV), si è distinto per il suo impegno nella diffusione delle conoscenze relative alla castanicoltura. Particolarmente attivo anche sul fronte del volontariato, si è speso per contribuire al benessere dei soggetti ospitati presso il Centro Socio Educativo Riabilitativo A.I.A.S. di Barletta, nonché per il sostegno ai bisognosi nel corso dell’emergenza sanitaria da Covid 19.

COMUNE DI MONTORO

• Cav. Domenico Carratù

Già Sottoufficiale Infermiere dell’Esercito Italiano, in quiescenza, ha preso parte a diverse missioni all’estero, come quella in Bosnia, in Kosovo, in Macedonia, in Albania, in Afghanistan e in Libano. Il Sig. Carratù ha svolto, altresì, attività di volontariato presso la Croce Bianca di Verona, come infermiere soccorritore SUEM 118 presso la Croce Verde di Verona, nonchè presso la pubblica assistenza Procives di Montoro. Attualmente è volontario-infermiere presso la Misericordia di Avellino.

• Cav. Nello Sabato

Colonnello dell’Esercito in servizio presso il Comando Forze Operative Sud, ha ricoperto incarichi di primo piano in diverse missioni internazionali, è stato, infatti, comandante di plotone in occasione della missione IFOR in Bosnia Erzegovina, in Kosovo ed in Iraq. Ha maturato grande esperienza nelle materie strategico militari in particolare a livello internazionale.

COMUNE DI SAVIGNANO IRPINO

• Cav. Felice Mauro Russo

Brigadiere Capo dell’Arma dei Carabinieri, in servizio quale addetto presso il Comando Stazione Carabinieri di Sant’ Angelo dei Lombardi è stato, altresì, Assessore Comunale con deleghe alla Protezione Civile, allo Sport e alle Politiche Giovanili. E’, inoltre, dirigente dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Savignanese, ed in tale veste promuove i valori dello sport e dell’associazionismo tra i giovani anche dei paesi limitrofi.

Si è distinto per l’impegno profuso nella costituzione del Gruppo Volontari di Protezione Civile, ove tuttora collabora attivamente in qualità di volontario.

COMUNE DI SERINO

• Cav. Michele De Stefano

Appuntato Scelto in servizio presso il Comando Stazione Carabinieri Forestali di Avellino. Nel corso della sua carriera è stato particolarmente impegnato sulle problematiche ambientali, svolgendo altresì attività divulgative dei compiti istituzionali del Corpo Forestale nell’ambito di progetti sul tema “Ambiente e Legalità”. Ha preso parte all’iniziativa “Strade pulite nell’anno 2007 ed è stato impegnato in occasione di diversi eventi emergenziali, quali il sisma in Abruzzo del 2009, il terremoto in Emilia Romagna del 2014, l’Emergenza neve del 2012 ad Avellino.