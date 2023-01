Teatro Gesualdo, arriva Maurizio Battista: una serata tutta da ridere

Sabato 7 gennaio, alle 21, al Teatro “Gesualdo” di Avellino arriva Maurizio Battista con la nuova edizione del fortunatissimo spettacolo “Tutti contro Tutti”. Per l’occasione, il comico romano, ripercorrerà la sua trentennale carriera analizzando vizi, virtù, tendenze e mode del BelPaese declinate attraverso la musica, i giochi, le nuove tecnologie, i social, i rapporti personali e mille altre situazioni della nostra vita che negli ultimi anni hanno subito dei cambiamenti epocali.

Come nella migliore tradizione italiana, il comico guarderà le situazioni quotidiane dal proprio angolo particolare, grazie alla capacità di cogliere il lato buffo delle cose e alla propria spiccata autoironia, per confezionare uno spettacolo allegro, talvolta amaro, ma sempre molto divertente.

Tutti contro tutti è uno show ficcante in cui le domande si susseguono con un ritmo e un crescendo costanti: È proprio vero che si è destinati a vivere tutti contro tutti? Siamo davvero costretti ad assecondare i ritmi frenetici di una vita mandandola spesso fuori giri? I social sono l’unico momento di aggregazione o non piuttosto il modo migliore per alienarsi e soffrire di solitudine?

A queste e a tante altre domande risponderà Battista che, con la sua indiscutibile capacità di far ridere, riuscirà ad unire tutti gli spettatori all’insegna del divertimento e delle risate.