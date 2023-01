Rsa e case di riposo, controlli a tappeto dei Nas anche in Irpinia. Un’ampia operazione condotta a livello nazionale, in concomitanza con il periodo delle festività natalizie, presso le strutture ricettive dedicate all’ospitalità di persone anziane e/o portatrici di disabilità.

I carabinieri dei Nas hanno verificato la corretta erogazione dei servizi di cura ed assistenza a tutela delle persone indifese, visto che in questo periodo si rileva un aumento della domanda di ospitalità di persone anziane presso strutture ricettive, a cui non sempre corrisponde il mantenimento del livello assistenziale, sia in termini di numero di operatori, anche connesso con il godimento di ferie del periodo festivo, che di qualità del servizio fornito.

Come detto, i controlli hanno riguardato anche le strutture ricettive ubicate nelle province di Salerno, Avellino e Benevento. In particolare sono state ispezionate undici strutture socio-sanitarie e assistenziali, riscontrando presso quattro di esse alcune criticità organizzative, funzionali o strutturali (a vario titolo: letti non correttamente posizionati, mancanza di arredi/ accessori, assenza di corrimano in alcuni servizi igienici, piatti doccia sopraelevati rispetto al pavimento).

Gli inconvenienti riscontrati sono stati segnalati agli enti competenti per l’immediata risoluzione.