Taurano, una comunità di accoglienza per mamme e bambini nei beni confiscati alla camorra

TAURANO- Una comunità di accoglienza per “Gestanti madri e bambini” in due appartamenti confiscati alla camorra. Il Comune di Taurano accelera sulla definizione degli ultimi atti necessari a realizzare un progetto atteso da tempo. Nel pomeriggio l’amministrazione comunale guidata da Michele Buonfiglio ha aggiunto un nuovo passaggio alla realizzazione del progetto. Lo stesso primo cittadino ha sottoscritto una Convenzione decennale con il legale rappresentante della Rti che si e’ aggiudicato la gara per la gestione del bene confiscato e la realizzazione della Casa di Accoglienza, il legale rappresentante del “Consorzio di Cooperative Athena” e de “L’ Impronta” Francesco Santangelo. Per la Comunita’ saranno disponibili due appartamenti, che consentiranno di alloggiare quattro mamme con bambini fino ad undici anni. Soddisfatto per questo primo risultato il sindaco di Taurano, Michele Buonfiglio, che ha voluto evidenziare come il “riutilizzo per finalità sociali dei beni confiscati sia una delle priorità della nostra amministrazione. Oggi abbiamo concretizzato l’impegno per realizzare una struttura per mamme e bambini in due appartamenti ma il lavoro dell’amministrazione comunale sarà anche quello di destinare in tempi brevi anche tutti gli altri beni confiscati entrati nella disponibilità patrimoniale del Comune di Taurano”.