Frana Sp 88, il sindaco De Santis: possibile riapertura strada già domani mattina

CONTRADA- “Emergenza frana SP88 Riapertura in dirittura di arrivo”. E’ quello che al termine di un’altra giornata di attività, nonostante il maltempo, ha scritto il primo cittadino di Contrada Pasquale De Santis, che aggiorna costantemente dalla sua pagina social la comunita’. “Tempi record grazie alla massima collaborazione tra Amministrazione Provinciale di Avellino e Comune di Contrada, risultato di sicura eccellenza”. E il sindaco annuncia che “Probabile riapertura gia nella mattinata di domani, si attende ordinanza della Provincia di Avellino con indicazione dell’orario e delle modalità. Un ringraziamento speciale ai proprietari e ai dipendenti della Donciglio Costruzioni, ormai a pieno titolo cittadini contradesi”.