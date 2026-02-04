Summonte avvia il progetto GOL: sei giovani potenzieranno i servizi offerti ai cittadini

Anche il Comune di Summonte ha dato ufficialmente il via al progetto GOL – Garanzia Occupabilità Lavoratori, l’iniziativa nazionale volta al rafforzamento delle competenze dei cittadini, favorendone la formazione, l’orientamento, l’ingresso e/o il reinserimento nel mondo del lavoro. Lunedì scorso il Sindaco Ivo Capone, il Vicesindaco Carmine Cristiano e l’Assessore Virginia Dello Russo hanno accolto i sei giovani selezionati per la prima fase, inaugurando un percorso che rappresenta un’opportunità concreta di formazione e crescita professionale. I partecipanti, infatti, avranno la possibilità di operare al fianco del personale dell’Amministrazione nelle attività quotidiane, contribuendo al potenziamento dei servizi destinati alla cittadinanza. Pertanto, l’Amministrazione Comunale ha sottolineato come l’adesione al programma GOL rientri in una strategia più ampia di investimento sulle nuove generazioni, con l’obiettivo di valorizzare le competenze locali e migliorare l’efficienza della macchina amministrativa.