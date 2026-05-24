Taurano, un acero nel giardino della scuola per Nunziante, vittima innocente della camorra

TAURANO- Un acero giapponese, il simbolo scelto perché nelle culture di tutto il mondo rappresenta la trasformazione e la rinascita. E sarà il segno della memoria di Nunziante Scibelli, vittima innocente della camorra nel Vallo di Lauro, che Proloco di Taurano e Istituto Comprensivo hanno voluto piantare nel giardino dell’istituto dove già qualche anno fa era stato dedicato un murale al giovane ucciso nell’ottobre del 1991. “Le sue foglie cambiano colore con le stagioni, ricordando che anche il dolore può trasformarsi in impegno. Piantare un albero significa guardare al futuro, significa dire che ciò che e’ accaduto può far crescere qualcosa di duraturo, di vivo, di bello. Questo acero rimarrà qui, davanti alla nostra scuola, come testimone silenzioso di questo giorno e di tutto ciò che abbiamo imparato”. Agli studenti dell’istituto di Taurano il colonnello Angelo Zito, comandante provinciale dei Carabinieri di Avellino ha ricordato che i “camorristi sono un cancro, prepotenti e delinquenti ma sono anche dei fannulloni e non volendo lavorare e darsi da fare rimboccandosi le maniche, cercano di guadagnare sfruttando il lavoro e il sudore delle persone per bene. Sono dei parassiti. Allora noi studenti, cittadini, istituzioni dobbiamo liberarci dei parassiti che vogliono soffocare la nostra società”. Agli studenti ha ricordato che non bisogna rassegnarsi e pensare di non potere fare nulla. “Voi potete reagire e dovete denunciare”. Una giornata di impegno contro la camorra che ha visto protagonisti con riflessioni e un lavoro di memoria sulle vittime innocenti della camorra nel Vallo di Lauro gli studenti dell’istituto guidato dalla dirigente Maria Siniscalchi. La manifestazione alla presenza del sindaco di Taurano Michele Buonfiglio e di altri primi cittadini del Vallo di Lauro.