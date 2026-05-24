Ore 12: in città netto calo dell’affluenza. In Irpinia vota il 15,9%

Primo dato ufficiale sull’affluenza alle elezioni comunali in Irpinia: alle ore 12 ha votato il 15,9% degli aventi diritto, in calo rispetto al dato della precedente consultazione, quando alla stessa ora si era registrato il 18,74%. Segnale di rallentamento anche ad Avellino, dove l’affluenza si attesta al 15,19%, nettamente inferiore rispetto al 24,17% registrato alle ore 12 nella precedente tornata elettorale. Tra i comuni chiamati al voto, il dato più alto si registra a Quadrelle, con il 23,30%, seguito da Calitri (19,95%), Luogosano (19,49%) e Sorbo Serpico (19,23%).

Questi i dati dell’affluenza alle ore 12 nei comuni irpini interessati dal voto: