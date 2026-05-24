Taglio del nastro dello Sportello Antiviolenza a Moschiano con Beatrice Dalia

MOSCHIANO- Una Sala Consiliare gremita e un grande entusiasmo hanno fatto da cornice, oggi pomeriggio, all’incontro “Insieme si vince”. L’appuntamento ha segnato il debutto ufficiale del nuovo Sportello Antiviolenza, curato dall’Associazione ODV “Un Mondo Magico” con il contributo del Dipartimento per le politiche della famiglia – Consiglio dei Ministri.

Al centro del dibattito si è parlato dell’utilità concreta di questo servizio per il territorio, con l’augurio che possa diventare un punto di riferimento e un aiuto reale per chi ne ha bisogno.

L’incontro ha vissuto un momento speciale con la partecipazione dell’avvocato Beatrice Dalia (Giudice arbitro di Forum), accolta calorosamente dai cittadini per via delle sue origini moschianesi. Al termine della giornata, il sindaco Sergio Pacia, a nome dell’Amministrazione comunale, le ha consegnato a nome una targa ricordo (“A Beatrice Dalia. Autorevole rappresentante della nostra comunità e fiera custode delle sue radici moschianesi. Con profonda stima”). «Questi sono gli incontri che fanno bene alla cittadinanza. – ha evidenziato al termine dell’incontro il vicesindaco Carmine Aschettino – Altri ne saranno previsti in futuro in termini di prevenzione, salute e benessere dei nostri giovani».