Taurano, raid in una villetta: ladri via con monili, soldi ed armi

VALLO LAURO- Raid nella serata di ieri in una villetta di Taurano. I malviventi, approfittando dell’assenza dei proprietari, una volta introdotti all’interno dell’abitazione hanno portato via non solo monili e contanti, ma anche armi custodite in un armadio blindato. Notevoli i danni anche alle cose per appropriarsi delle stesse, i malviventi avrebbero danneggiato anche il muro della stessa abitazione. Un’amara sorpresa per i proprietari della stessa al rientro. Le vittime del raid hanno subito allertato la locale stazione dell’Arma. I militari sono intervenuti sul posto per accertare eventuali tracce lasciate dai malviventi. Fondamentali potrebbero rilevarsi anche le immagini della videosorveglianza privata e pubblica attiva nella zona. Solo il giorno prima (ma non ci sono elementi che farebbero pensare ad un collegamento e alla stessa mano) a Lauro i malviventi avevano colpito in un’abitazione di Via Pieta”. In questo caso il bottino era stato di poche centinaia di euro.