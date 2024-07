Montoro, auto con quattro ragazzi a bordo fuori strada: feriti al Moscati

MONTORO- Poco fa, a Montoro, Via Fratte, per cause in corso di accertamento, una Fiat Punto con quattro ragazzi a bordo è uscita fuori strada.Gli stessi, soccorsi dal 118, sono stati trasportati all’ospedale Moscati di Avellino.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri della locale Stazione locale e dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Solofra.