Piazza Liberta’, sessantunenne tunisino con una ferita da taglio al Moscati

AVELLINO- Un sessantunenne tunisino e’ finito al Moscati con una ferita da taglio ad una gamba. L’uomo al Pronto Soccorso in codice verde sarebbe rimasto coinvolto in una lite avvenuta in Piazza Liberta’ tra extracomunitari. Almeno questa sarebbe una delle prime ipotesi al vaglio degli agenti della Questura, il personale delle Volanti di Via Palatucci, intervenuti su segnalazione delle persone presenti. Al momento dell’arrivo di soccorso e forze dell’ordine sul posto c’era solo il sessantenne sanguinante. Sono in corso accertamenti, anche ascoltando i presenti, per ricostruire quanto avvenuto nella prima serata nel cuore della città capoluogo. Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale.