Taurano-Monteforte, spuntano nuove mini discariche: lavatrice e bidet tra i rifiuti

TAURANO- Una lavatrice, un bidet, una ruota e rifiuti di ogni genere. Le immagini della mini discarica (le foto sono di qualche giorno fa ma la situazione e’ anche peggiorata) dimostrano come lungo la Taurano- Monteforte continui indisturbata l’opera di inquinamento. Quella che non era sfuggita nel corso di una recente visita nel Vallo di Lauro allo stesso Procuratore della Repubblica di Avellino Domenico Airoma. Al netto delle condizioni disastrose della strada, anche sul fronte della tutela ambientale restano attesi interventi, sia come in questo caso dal versante di Taurano che da quello di Monteforte Irpino.