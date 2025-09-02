Cocaina negli slip e aggressione ai Carabinieri: processo “lampo” per Liotti

ATRIPALDA- La Procura di Avellino ottiene il giudizio immediato per il quarantaduenne pregiudicato Francesco Liotti, arrestato nel maggio scorso ad Atripalda dai Carabinieri della Compagnia di Avellino per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e detenzione ai fini dello spaccio di cinquanta grammi di cocaina (nascosta negli slip), attualmente sottoposto agli arresti domiciliari. Il Gip del Tribunale di Avellino Mauro Tringali ha infatti accolto la richiesta del pm Antonella Salvatore di procedere con il rito del giudizio immediato (senza cioè passare attraverso l’udienza preliminare) nei confronti di Liotti, che aveva aggredito i Carabinieri che stavano procedendo ad un controllo nei suoi confronti. Nella disponibilità del quarantaduenne circa 48 granmni di cocaina, da cui secondo le analisi disposte dalla Procura avrebbe potuto ricavare ben 229 dosi di sostanza stupefacente. Liotti dovrà comparire il prossimo 22 ottobre davanti al giudice monocratico del Tribunale di Avellino Fabrizio Ciccone. A meno che la sua difesa, rappresentata dal penalista Costantino Sabatino, non opti per un rito alternativo (giudizio abbreviato).