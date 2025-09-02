Tufo Greco Festival, tutto pronto per l’appuntamento nella patria del “Greco Docg”

Tufo – Tutto pronto per il Tufo Greco Festival: dal 5 al 7 Settembre, il suggestivo

borgo di Tufo, patria del celebre Greco di Tufo DOCG, si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto, dove enogastronomia, cultura e musica si incontreranno per celebrare l’anima più autentica dell’Irpinia. Giunto alla sua XXXIX edizione, il festival rappresenta un appuntamento imperdibile perappassionati di vino e turisti, che, ogni anno, accorrono per vivere un’esperienza immersiva tra

cantine, vigneti, degustazioni guidate, gastronomia e spettacoli musicali.

I protagonisti: il Greco di Tufo DOCG e il territorio Fulcro del festival sarà, come sempre, il Greco di Tufo DOCG, uno dei bianchi più rinomati d’Italia, apprezzato per la sua eleganza, mineralità e capacità di invecchiamento. Le cantine del

Consorzio Terre di Tufo andranno in scena per raccontare il vino direttamente nella sua terra natìa, con degustazioni accompagnate dal meglio della gastronomia locale.Non mancheranno tour guidati tra i vicoli del centro storico e masterclass interattive a cura delle associazioni AIS – Campania Avellino e Onaf – delegazione di Avellino, che, venerdì 5 e sabato 6, alla presenza dei produttori, guideranno i partecipanti in due percorsi sensoriali caratterizzati dall’abbinamento tra Greco di Tufo Docg e formaggi d’autore, presso il Centro Polifunzionale

“Sandro Pertini”. Il tutto valorizzato dalla straordinaria cornice architettonica e naturale che fa di Tufo un luogo unico, narrandone la sua storia al contempo mineraria e contadina. Musica, cultura e ospiti speciali Ogni sera, il festival si animerà con concerti e dj set, per offrire intrattenimento di qualità a tutte le

fasce di pubblico. Tra gli ospiti attesi di questa edizione: 5 Settembre – Piazza Umberto I – Simone Pastore e, a seguire, Dj Fabio Luciano; Anfiteatro Villa Comunale – I Malaffare 6 Settembre – Piazza Umberto I – Gli Stragatti e, a seguire, Dj Luca Frisetti; Anfiteatro Villa Comunale – Mattia Cesa 7 Settembre – Piazza Umberto I – Gli Aironi Neri – Tribute Band Nomadi e, a seguire, Dj Vinyl Gianpy; Anfiteatro Villa Comunale – Tony Ferola & Dj Attilio Lepore 5-6-7 Settembre Piazza Gramsci – Alfredo Itro; Rampa Castello – Roberto Sozio.7 Settembre (a pranzo) Tarantella Montemaranese