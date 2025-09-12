Taurano-Monteforte, la Provincia invia fondi ma gli interventi non partono: lettera ai commissari

MONTEFORTE IRPINO- I fondi ci sono, quelli messi a disposizione dalla Provincia di Avellino ma dei lavori ancora nessuna traccia e nonostante una richiesta di chiarimenti indirizzata alla Commissione Prefettizia e alla Prefettura da parte della Provincia, nessuna traccia. Cosi’ il coordinatore dell’ufficio di Gabinetto di Palazzo Caracciolo, Franco Addeo, ha preso carta e penna e ha scritto alla Commissione Straordinaria del

​​​​​​Comune di Monteforte Irpino e per conoscenza anche alla Prefettura di Avellino e al Comune di Taurano, per chiedere spiegazioni del ritardo ma anche per segnalare come l’ente potrebbe revocare il contributo a Monteforte Irpino per assegnarlo a Taurano. Nella nota viene ricostruito tutto l’iter che ha portato all’assegnazione dei fondi al Comune di Monteforte Irpino: “con il Provvedimento del Presidente della Provincia n. 8 del 16/01/2025- si legge nella premessa- utilizzando i fondi del “Patto di Governo” previsti dalla Linea di mandato “La Provincia Casa dei Comuni”, sono stati finanziati i “Lavori di manutenzione della strada Taurano-Monteforte Irpino” e con successiva Determinazione n. 163 del 23/01/2025 è stato disposto il trasferimento al Comune di Monteforte di € 36.000,00, quale anticipazione del 30% dell’importo ammesso a finanziamento”. Da qui la vicenda della nota inviata per sollecitare chiarimenti, che non ha avuto però alcun riscontro: “con nota dello scrivente in data 31/07/2025, prot. n. 36422, atteso che i lavori non risultavano ancora iniziati e che la manutenzione della strada in questione risulta estremamente necessaria in quanto il manto di asfalto, in alcuni tratti, si presenta compromesso da buche, avvallamenti e rialzi che compromettono la sicurezza degli automobilisti che la percorrono, venivano richieste notizie alla Commissione Straordinaria del Comune di Monteforte Irpino, notiziando per opportuna conoscenza anche la Prefettura di Avellino e il Comune di Taurano”. Da qui la conclusione, anche drastica: ” Tanto premesso, considerato che, ad oggi, nonostante il lungo tempo trascorso, non è pervenuto alcun riscontro alla nota soprarichiamata, né dal Comune di Monteforte Irpino, né dalla Prefettura di Avellino, si chiede alla S.V. di notiziare lo scrivente riguardo alla possibilità di avviare il procedimento di revoca del contributo al Comune di Monteforte Irpino per destinarlo al Comune di Taurano, per la stessa finalità, atteso che la richiesta di finanziamento dei lavori di manutenzione della strada venne prodotta congiuntamente dai Sindaci di Monteforte Irpino e Taurano con nota prot. 46668 del 30/10/2023″.

