Taurano-Monteforte, il consigliere Graziano: bene la nota, i cittadini vogliono risposte

VALLO LAURO- “La Provincia come sempre con serietà e prontezza ha fatto la sua parte. La burocrazia incredibilmente frena le operazioni”. Anche dalla parte “politica” arriva il sostegno all’iniziativa del coordinatore delI’Ufficio di Gabinetto di Palazzo Caracciolo. Sono le parole del consigliere provinciale Pino Graziano. Per il rappresentante a Palazzo Caracciolo, infatti: ” non è più plausibile attendere perché le lamentele legittime sono sempre di più da parte dei cittadini che percorrono quotidianamente quella strada, che ha un ruolo strategico”.