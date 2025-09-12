Carabinieri, gli auguri di Buonopane al nuovo comandante provinciale

“Nella giornata di ieri a Montella, ho avuto il piacere di portare il saluto dell’amministrazione e della nostra comunità al Maggiore Rolando Russo, che lascia il Comando della Compagnia Carabinieri di Montella e al Capitano Antonio Aurillo, che ha invece guidato il Nucleo Operativo e Radiomobile della stessa Compagnia”. Lo scrive su Facebook il sindaco di Montella nonchè Presidente della Provincia Rizieri Buonopane. “A loro – continua – un doveroso e sincero ringraziamento per l’aiuto, la vicinanza e il supporto dato al nostro territorio e alla nostra comunità in questi anni di servizio”.

“Stamattina, come Presidente della Provincia, ho invece avuto l’onore di ricevere a Palazzo Caracciolo, il Colonnello Angelo Zito, giunto in Irpinia per dirigere il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino. Al nuovo Comandante Provinciale, un sincero benevenuto in Irpinia, con i migliori auguri di buon lavoro”.