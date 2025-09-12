L’Avellino accende la luce: Simic e Russo spengono il Monza

L’Avellino accende la luce, in tutti i sensi. Dopo il breve blackout che ha colpito il “Partenio-Lombardi” – tirato a lucido con il restyling estivo ma a quanto pare ancora non perfetto sul fronte degli impianti elettrici – i lupi impongono la legge di casa e conquistano la prima vittoria stagionale in Serie B. A decidere la sfida contro il Monza le reti di Simic e Russo, a nulla serve la realizzazione nei minuti di recupero di Alvarez.

Biancolino sceglie il 3-4-2-1, con Enrici, Fontanarosa e Simic in difesa, Missori e Milani sugli esterni, Palmiero in mezzo al campo e Crespi con Biasci e Insigne in avanti. L’avvio è di studio: Milani prova a sfondare a sinistra ma l’azione sfuma. Al 11’ il Monza risponde con Birindelli che serve Caprari, incapace di deviare verso la porta di Iannarilli.

Il giro palla dei biancoverdi convince, ma manca il tiro. Al 22’ brivido per il Partenio: da una punizione nasce un’occasione nitida per i brianzoli, sventata dalla retroguardia di casa. Poco dopo Insigne guadagna un corner e un minuto dopo arriva il gol: Biasci tocca in area, Simic trova la deviazione di coscia e firma l’1-0. Lo stadio esplode. Prima dell’intervallo Missori spreca la chance del raddoppio e Insigne ci prova con il suo classico tiro a giro, che però non inquadra la porta.

La ripresa si apre con il Monza più intraprendente: Obiang cerca la conclusione dalla distanza, senza fortuna. Poi l’imprevisto: un blackout costringe all’interruzione temporanea del match, ripreso dopo pochi minuti. Alla riaccensione dei riflettori, Birindelli segna ma il gol viene annullato per fallo in attacco.

Il forcing brianzolo aumenta: Mota va vicino al pari ma Missori salva sulla linea. Bianco ridisegna il suo Monza inserendo Alvarez e Ciurria per Colombo e Caprari. Biancolino risponde con Palumbo al posto di Palmiero e Besaggio per Insigne. Gli ospiti tentano ancora con Lucchesi, ma la difesa biancoverde respinge con ordine e poco dopo arriva anche il raddoppio di Russo (entrato da poco per Crespi). Nei minuti di recupero Alvarez consegna un finale thriller ai lupi ma il risultato non cambia e può partire la festa biancoverde dalla gradinate.