Taurano-Monteforte: i fondi della Provincia ci sono, i lavori ancora no

MONTEFORTE IRPINO – I fondi del “Patto di Governo” previsti dall’intervento “La Provincia casa dei Comuni” sarebbero già stati assegnati da qualche mese per la manutenzione della strada di collegamento “Taurano-Monteforte”, ma dei lavori ancora nessuna traccia.

Se da Palazzo Caracciolo è arrivato il disco verde alla richiesta del Comune di Monteforte Irpino e un finanziamento di centoventimila euro per la strada che collega il Vallo di Lauro alla città capoluogo, a Palazzo Loffredo ancora non si muove nulla. Una manutenzione necessaria, considerato che si tratta di un percorso viario soggetto a gelo e intemperie che hanno già creato diversi disagi. Un pessimo biglietto da visita per chi arriva nel Vallo di Lauro o procede verso Avellino dalla zona. Un tratto, in particolare quello superato il ponte in territorio del comune di Monteforte Irpino, completamente dissestato. Buche, rialzi, avvallamenti. Un vero e proprio dribbling per gli automobilisti ogni giorno. Quello che vi documentiamo con immagini e video. Senza dimenticare qualche cinghiale a spasso sulla strada, soprattutto in orari serali.

Intanto a dicembre a Palazzo Caracciolo era giunta la delibera della Commissione Straordinaria che aveva approvato il progetto esecutivo dei “Lavori di manutenzione strada Taurano-Monteforte Irpino”, insieme alla relazione tecnico-illustrativa e a tutti gli atti relativi all’intervento. Un intervento, quello sulla Taurano-Monteforte per non lasciare una parte della provincia isolata dal capoluogo e migliorare le condizioni di sicurezza su una strada che per il Vallo di Lauro rappresenta una dei più importanti e veloci assi viari di collegamento con il capoluogo.