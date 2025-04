C’è Torino al “Del Mauro”, l’Avellino Basket vuole il successo

Pomeriggio primaverile particolarmente caldo al Pala Del Mauro: alle 17.00 l’Avellino Basket scenderà in campo per affrontare la Reale Mutua Torino. La gara di andata fu un vero e proprio showcase della potenza di fuoco di entrambi gli schieramenti. Partita vinta dagli irpini 88-89 grazie alla perfetta prestazione dall’arco di Jurkatamm (6/6) e alla tripla decisiva di Mussini a due secondi dalla fine.

I piemontesi sono intenzionati a continuare la lunga scia di vittorie, ben otto di fila. L’arrivo di coach Moretti ha segnato una svolta nella stagione della Reale Mutua, che, col nuovo tecnico in panchina, vanta uno storico quasi immacolato di nove vittorie in dieci gare diventando la squadra più in forma di questo finale di stagione.

Taylor e Ajayi sono le minacce principali per la difesa Avellinese, in due realizzano 34.5 punti di media. Sotto canestro, però, non c’è spazio per la condivisione. Ife Ajayi è il miglior rimbalzista con 8.7 palloni catturati e terzo miglior rimbalzista della Lega. I torinesi sono molto precisi da due, con il 49.0% e presentano un’ottima costanza da 3 con il 37.0%

Se Torino ha stoppato Cantù la scorsa settimana, Avellino è andata a sbattere contro la beffa di Verona. Il tiro di Copeland ha fatto vivere nuove notti insonne. In palio domani ci sono punti piazzamento, che potrebbero essere fondamentali per il fattore campo per entrambe le duellanti. Tra i biancoverdi ci sarà l’esordio del lungo Giovanni Lenti.

I ragazzi di coach Crotti dovranno concentrarsi su una partita non semplice. La difesa sulle situazioni in cui è coinvolto Ajayi si presenta come decisiva. Il lungo non è solo forte fisicamente, ma ha raggio di tiro dalla distanza. Nei quintetti con lui da pivot i biancoverdi dovranno trovare il modo di accoppiarsi. In attacco la gestione del ritmo sarà fondamentale, per evitare palle perse.

La terza arbitrale sarà composta da Francesco Cassina di Desio, Antonio Giunta di Ragusa, Alberto Morassutti di Gradisca d’Isonzio.