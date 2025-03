Taurano, l’amministrazione si confronta con i cittadini: progettiamo il futuro

TAURANO- “Il Comune con i cittadini”. A quasi un anno dal suo insediamento, questa sera alle 19 l’amministrazione comunale guidata da Michele Buonfiglio incontra la cittadinanza.

L’appuntamento si svolgerà presso l’Infopoint di Piazza delle Fontane. Un momento di confronto per “informare e progettare il futuro”, quello che il Comune di Taurano ha deciso di organizzare.

II Sindaco Michele Buonfiglio e l’Amministrazione Comunale faranno il punto sulle iniziative realizzate in questa prima fase e soprattutto sui progetti in cantiere per il comune del Vallo di Lauro.