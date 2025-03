Gerardo Alfano nominato Segretario Cittadino della Lega a Pratola Serra

Gerardo Alfano, già presidente del forum giovanile locale, è stato nominato segretario cittadino, per la Lega, a Pratola Serra, dal commissario provinciale di Avellino, il senatore Gianluca Cantalamessa.

“Ringrazio il commissario provinciale, il senatore Gianluca Cantalamessa, ed il vice commissario Sabino Morano per la fiducia accordatami.” Sono le parole del neosegretario Gerardo Alfano, che continua: “Ho scelto di accettare l’incarico di segretario cittadino di Pratola Serra della Lega perché credo nella rivoluzione, e ne sposo i valori e le prospettive.

Sono convinto che noi giovani abbiamo l’obbligo biologico e anagrafico di sperare e di aver fiducia, di ritenere possibile un cambiamento. Così non va, dobbiamo provare a cambiare le cose, soprattutto noi ragazzi che non abbiamo mai avuto un contatto con il potere e le sue leggi. Dobbiamo avere il coraggio delle aspettative. Dobbiamo lottare, non contro qualcuno ma per noi stessi. C’è tanto da fare, da dire, da pensare, e noi abbiamo il dovere di fare, di dire, di pensare, perché a noi, a questa età, non è concesso disperare.”