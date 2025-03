La Vis Mediterranea riparte da Bologna domenica 16 marzo nella 22esima di campionato

Si riparte. Dopo il rinvio della gara di domenica scorsa a data da destinarsi tra la Vis Mediterranea Soccer e il Cesena, le giallo-verdi tornano in campo nella difficile trasferta di Bologna, dove domani, alle ore 14.30, affronteranno le padroni di casa nella gara valevole per la 22esima giornata di campionato di serie B femminile, settima di ritorno.

Con quella trascorsa, quindi, sono due le settimane di riposo per le irpine, che come anticipato in precedenza, purtroppo, navigano in cattive acque sul fondo della classifica, con soli 2 punti conquistati nell’arco dell’intera stagione.

Due domeniche fa, la sconfitta a Verona, contro l’Hellas per 4-0, ha allontanato ulteriormente il treno salvezza in quello che si configurava come scontro diretto per non retrocedere: una sorta di ultima spiaggia per le avellinesi.

Le ragazze di mister Antonio De Sarno andranno a farsi la loro gara contro le felsinee, ottima squadra, che attualmente occupa il quarto posto in classifica.