Taurano, il sindaco Buonfiglio: la Reliquia di San Francesco momento storico per il paese

TAURANO- “Siamo onorati di accogliere la Reliquia di San Francesco. Oltre ad essere un momento storico per la nostra comunità e’ allo stesso tempo anche un momento di grande spiritualità per la nostra comunità francescana, voglio per questo ringraziare i frati francescani di Taurano che hanno voluto questa iniziativa”. Il primo cittadino di Taurano Michele Buonfiglio ha salutato così, ieri sera, l’arrivo nel convento francescano di San Giovanni del Palco della Reliquia del Santo Patrono di Italia che contiene il sangue delle “stimmate”, evento che quest’anno compie ottocento anni ed è al centro di una Peregrinatio che in Irpinia oltre alla città capoluogo, da dove ieri condotta da padre Franco Bigotto e’ giunta la Reliquia, ha toccato anche altre comunità e il carcere di Sant’Angelo Dei Lombardi. “Con la speranza che in questi giorni la reliquia di San Francesco porti nella nostra comunità tanta pace e serenità”. Ha concluso il primo cittadino Buonfiglio. Questa mattina la Reliquia del sangue del Santo sarà portata nella parrocchia in piazza e nel pomeriggio, proprio dalla cappella dove si trova una stazione dedicate alle stimmate di San Francesco, partirà la Via Crucis.