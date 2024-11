Operativo lo sportello d’ascolto del Mid

L’obiettivo generale del progetto è quello di migliorare la qualità di vita dei soggetti diversamente abili del nostro territorio e dei loro familiari, fornendo un primo ascolto che ha carattere di accoglienza e orientamento.

Gli interessati saranno dunque le persone con disabilità e i loro familiari.

Un team di esperti sarà al servizio degli utenti: per il settore legale l’avv. Lucia Carullo; per il settore psicologico la dott.ssa Rosa Agathe Colucci e le dott.sse Alessia Ambrosino, Franca Rosaria Esposito e Isabel Cardellicchio; per la neuropsicomotricità la dott.ssa Emiliana Lauria, per consulenza nutrizionale dott.ssa Martina Lucchi; per la pedagogia la dott.ssa Michela Raffa Pedagogista abilitata ai sensi dell’art. 2 della L. 4/2013 e esperta dei processi della formazione e progettazione educativi anche in modalità on-line, per il M.I.D. segnalazioni e disservizi il sig. Giovanni Esposito, Coordinatore Regionale.

Per prenotarsi occorre chiamare dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 19:00 alla segreteria del M.I.D. al seguente numero:3296166452.