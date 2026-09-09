Taurano, il primo cittadino Buonfiglio nel Comitato Asl: grazie ai sindaci, impegno per la sanità territoriale

TAURANO- “La scelta dei colleghi sindaci della provincia di Avellino di votarmi nel Comitato di Rappresentanza mi rende orgoglioso e onorato, non solo della loro fiducia ma anche dell’incarico all’interno di un organismo che rappresenta la voce dei territori sulle priorità e sulle criticità nella sanità”. E’ cosi’ che il sindaco di Taurano Michele Buonfiglio, eletto dalla Conferenza dei sindaci dell’Asl di Avellino all’interno del ricostituito Comitato di Rappresentanza dei sindaci dell’Asl ha voluto esprimere pubblicamente il ringraziamento alle fasce tricolori per la scelta ricaduta anche sul suo nome all’interno di un organismo strategico nel rapporto tra istituzioni territoriali e ASL ed in particolare anche di controllo. “In primis ringrazio il sindaco di Avellino Nello Pizza, che ha avuto la sensibilità e ha assunto l’ iniziativa per ricostituire un punto importante di confronto e ascolto dei territori. Una responsabilità importante quella cui sono stato chiamato a rappresentare. Sarò infatti rappresentante per un’area geografica che abbraccia un territorio compreso tra il Vallo di Lauro e Baianese, i due Distretti di Baiano e Lauro e Monteforte Irpino. Un impegno a cui non mi sottraggo, anche perché la sanità territoriale è importante per rendere piu’ efficiente quella Ospedaliera. In questo senso ci sono tutte le questioni relative alle Case di Comunità e agli Ospedali di Comunita’ e quella già rilanciata nel corso della prima riunione dai sindaci, relativa alla carenza dei medici di base. Tutte tracce da cui far partire un confronto, sempre animato dalla collaborazione istituzionale, con l’Asl di Avellino”.