Fenix 2026, la Gioventù Nazionale di Avellino pronta per la festa nazionale a Roma

Torna Fenix, la festa nazionale di Gioventù Nazionale, riconosciuta come il più grande evento politico giovanile d’Italia. L’appuntamento è fissato a Roma, presso il suggestivo Laghetto dell’EUR, dal 16 al 20 settembre prossimi. Si tratta di un evento ormai storico che, ogni anno, raduna migliaia di ragazzi e ragazze da ogni angolo del Paese per tre giorni all’insegna di dibattiti, politica, musica, formazione e militanza. Un vero e proprio momento di incontro e di comunità per chi ha scelto di non restare a guardare, ma di impegnarsi in prima persona per il futuro dell’Italia. Anche la Federazione Provinciale di Avellino sarà protagonista di questa importante kermesse. Guidata dal Presidente Provinciale Nicola Antonio Raduazzo, prenderà parte all’evento con una folta delegazione di militanti provenienti da tutta l’Irpinia.

«Essere a Fenix per noi non è solo partecipare a una festa, ma riaffermare la nostra appartenenza a una comunità che crede nei valori di Patria, identità e futuro», dichiara Nicola Antonio Raduazzo. «Porteremo a Fenix l’orgoglio della nostra terra, il lavoro che ogni giorno svolgiamo nelle nostre città e la voce dei tanti giovani irpini che hanno scelto Gioventù Nazionale per dare un senso al loro impegno». La Federazione di Avellino lancia un invito aperto a tutti i giovani, simpatizzanti, militanti e a chiunque voglia conoscere la realtà del movimento, a prendere parte all’evento e a unirsi alla delegazione irpina. Fenix ci aspetta. E la Gioventù Nazionale di Avellino ci sarà.