Grottolella, raccolta solidale per gli animali che vivono in libertà sul territorio comunale

Oggi presso i locali del Comune di Grottolella, si è tenuta la prima iniziativa di raccolta solidale per gli “amici pelosetti” che vivono in libertà sul territorio comunale.

“Come amministrazione comunale ringraziamo tutti coloro i quali, singoli e associati hanno donato cibo, farmaci e coperte per i nostri amici a quattro zampe. Ringraziamo per la collaborazione e la partecipazione l’Azione Cattolica di Grottolella nella persona della Dott.ssa Graziana Guerriero e la parrocchia nella persona di Don Marcelo, La Farmacia Santa Rita di Grottolella e la dott.ssa Antonella Boffi, la Farmacia Medusa di Avellino e la consigliera comunale Dott.ssa Alessandra Guarino.

Ringraziamo ogni singola persona per il nobile gesto e la partecipazione attiva alla iniziativa. Ringraziamo le volontarie e i volontari, Angela, Antonella, Nina, Costantina, Silvana e Enzo per la collaborazione e il lavoro per la nostra comunità in materia di tutela degli animali e di contrasto all’abbandono. Grazie di cuore per tutto e per l’opera nobile e meritoria che assolvete per il nostro paese. Grazie al Sindaco Antonio Spiniello, per la sensibilità e l’attenzione e per la fiducia riposta per chi dentro e fuori alla amministrazione comunale si batte per tutelare i cani e i gatti che vivono in libertà sul territorio. Infine, nei prossimi mesi l’amministrazione intende organizzare corsi di addestramento per proprietari privati e non solo di animali d’affezione e campagne di sensibilizzazione in materia di tutela degli animali” – è quanto dichiarato dal Vice Sindaco del Comune di Grottolella Marco Grossi.