Taurano, costone a fuoco: sindaco e volontari domano le fiamme

TAURANO- Trattori, volontari, pompe e corde per calarsi lungo il costone che in prossimità di località Pietra Maula avrebbe potuto creare ben più gravi danni. Così nel pomeriggio a Taurano, proprio ai bordi della strada che conduce a Monteforte, e’ scattata una vera e propria mobilitazione che ha garantito che le fiamme non si propagassero e creassero danni piu’ gravi e devastanti. A guidare le operazioni il neo primo cittadino Michele Buonfiglio, che insieme agli altri, grazie anche a mezzi agricoli che lanciavano acqua a distanze e pompe usate per irrigare i campi, sono riusciti a spegnere il rogo. Ancora da stabilire le cause dell’innesco. Alla fine delle operazioni è stato lo stesso Buonfiglio a lasciare un messaggio a tutti coloro che avevano partecipato alle operazioni di spegnimento: Ragazzi grazie a tutti… grazie alla vostra disponibilità, grazie a voi oggi si è evitato un incendio che avrebbe potuto devastare l’interno costone, questo è la Taurano che desidero… Avanti Tutta….