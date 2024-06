Scoperto a fotografare il voto a Borgo Ferrovia: denunciato dai Carabinieri

Un rumore riferibile a uno scatto telefonico ed è stato bloccato dopo la segnalazione del personale addetto al seggio. Per questo un elettore avellinese e’ finito nei guai per la violazione del divieto di introdurre all’interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini. Tutto è avvenuto nella tarda mattinata di oggi in una sezione elettorale cittadina di Borgo Ferrovia. Ad intervenire il personale addetto al seggio e i militari dell’Arma, che hanno provveduto a segnalare il soggetto per la violazione degli articoli 1 e 4 della legge 96/2008, che riguarda la segretezza del voto. La scheda è stata annullata. Si tratta per ora dell’unico caso scoperto nel corso delle operazioni di voto in corso da stamattina.