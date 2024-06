Ballottaggi: affluenza sopra il 40% nel primo giorno di voto

Affluenza sopra il 40% sia ad Avellino che a Montoro in questo primo giorno di votazioni per i ballottaggi. Precisamente la percentuale dei votanti alle ore 23:00 è del 40,46% in città e del 46,58% a Montoro. Ricordiamo che la sfida è tra Gengaro e Nargi nel capoluogo e tra Giaquinto e Carratù per Palazzo dell’Annunziata. Le urne riapriranno domani mattina alle 7:00 e fino alle 15:00, poi si procederà con gli scrutini.