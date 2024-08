Taurano, anziana trova i ladri sulla veranda: messi in fuga da un agente fuori servizio

TAURANO- Agente del Commissariato di Polizia di Nola libero dal servizio mette in fuga una banda di malviventi pronta a svaligiare la casa di un’anziana vicina. Sono state proprio le urla della donna, che intorno alle ventuno di qualche giorno fa (il 17 agosto ndr) si è trovata faccia a faccia sulla veranda della sua abitazione in Via Longo con due malviventi. I due a volto travisato stavano tentando di forzare gli infissi, un rumore che ha preoccupato l’anziana. La donna ha dato l’allarme prontamente e il vicino, l’agente di Polizia che si trovava fuori servizio, ha subito raggiunto l’abitazione per bloccare i ladri. I malviventi, appoggiati sicuramente anche da almeno altri due complici, si sono dileguati in direzione della vicina strada Taurano- Monteforte. Sul posto sono giunti prontamente anche i militari della stazione di Lauro, che hanno avviato gli accertamenti per risalire all’identità degli autori del raid. Non è il primo colpo messo a segno dai malviventi che viene compiuto nel comune del Vallo di Lauro. Stavolta però il piano dei ladri è stato vanificato dalla prontezza dell’anziana vittima e dall’agente intervenuto.