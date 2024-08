Platani destinati al taglio a Viale De Gasperi e a Via Imbimbo

Ancora platani destinati all’abbattimento in città. Stavolta tocca agli alberi di Viale De Gasperi e via Luigi Imbimbo. Lo si apprende dalle apposite ordinanze della Polizia Municipale di Avellino, a firma del Vice Comandante Ten. Col. Domenico Sullo.

Per i giorni 26-27-28 agosto sarà previsto dunque il divieto di sosta e di circolazione veicolare e pedonale in Viale Alcide Da Gasperi a partire dalle 7 del mattino. Sempre il giorno 26 operai al lavoro invece a via Luigi Imbimbo sempre dalle 7 del mattino fino al termine delle operazioni di taglio.