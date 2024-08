Monteforte, ladri in azione nella notte: un colpo riuscito e l’altro sventato

MONTEFORTE IRPINO- Un raid riuscito e l’altro fallito nella notte da parte di una banda di malviventi entrata in azione a Monteforte Irpino. Due le abitazioni nel mirino. Nella prima, anche approfittando dell’ assenza dei proprietari, i ladri hanno forzato un infisso e si sono introdotti all’interno dell’ abitazione portando via monili e contanti presenti all’interno della stessa. Il bottino è ancora in corso di quantificazione. Nella seconda abitazione ai ladri e andata male invece. Raggiunto il piano superiore, mentre nel piano terra erano presenti i proprietari, proprio per il rumore causato dal tentativo di forzare un infisso hanno attirato l’attenzione degli stessi, che una volta scoperti i malviventi hanno dato l’allarme e così per i ladri non è rimasto altro che darsi alla fuga. Due episodi su cui stanno indagando i Carabinieri della locale stazione.