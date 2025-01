Tari, ultimi giorni per versare l’acconto: l’avviso del Comune

AVELLINO- Il Comune di Avellino ricorda sulle sue pagine social che venerdì 31 gennaio scade il termine ultimo per pagare l’acconto TARI per l’anno 2025. La TARI è la Tassa relativa alla gestione dei Rifiuti del Comune di Avellino. Come si legge nell’avviso: “L’importo dell’intero acconto, pari all’85% della tassa dovuta, potrà essere pagato in un’unica soluzione, oppure può essere spalmato in tre rate di pari importo da versare rispettando le seguenti scadenze:PRIMA RATA DI ACCONTO – entro il 31 gennaio 2023. SECONDA RATA DI ACCONTO – entro il 31 marzo 2023. TERZA RATA DI ACCONTO – entro il 31 maggio 2023. Chiarite anche le modalita’ di pagamento: i pagamenti possono essere effettuati utilizzando i bollettini PagoPA pre-compilati presso gli sportelli postali o bancari, recandosi presso gli ATM abilitati. Ma anche utilizzando il servizio di home banking (CBILL o PagoPA o presso un operatore autorizzato (Lottomatica, SISAL, Banca5, ecc…). Resta anche l’avvertenza: “In caso di mancato pagamento entro le prescritte scadenze, verrà emessa una sanzione pari al 30% a cui andranno applicati gli interessi di mora”