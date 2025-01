Scoperta con una pistola, Felicia Cava patteggia una condanna ad un anno

VALLO LAURO- Felicia Cava, 41 anni, figlia del defunto boss Biagio, ha patteggiato davanti al Gup del Tribunale di Avellino una condanna ad un anno per la detenzione di una pistola, scoperta dagli agenti della Squadra Mobile di Avellino e del Commissariato di Lauro al termine di una perquisizione nel settembre scorso. La donna, assistita dal penalista Raffaele Bizzarro, era stata trovata in possesso di una pistola calibro 6,35 rinvenuta nella sua disponibilità all’esito della perquisizione eseguita dalla Polizia. L’arma, senza matricola abrasa e di fabbricazione estera, scoperta dagli agenti di Via Palatucci. Il pm della Procura della Repubblica di Avellino Fabio Massimo Del Mauro aveva chiesto la conferma della misura cautelare degli arresti domiciliari ma gia’ in sede di convalida era stata rigettata dal Gip che ne aveva disposto la scarcerazione.