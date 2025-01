Candelora in sicurezza, vertice in Prefettura: controlli rafforzati

MERCOGLIANO- Una Candelora in sicurezza grazie al contributo di istituzioni, enti e cittadini. L’obiettivo del prefetto di Avellino Rossana Riflesso, che questa mattina, ha presieduto a Palazzo di Governo il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, per pianificare e definire le misure di sicurezza in vista delle celebrazioni della Candelora.All’incontro hanno partecipato i vertici delle Forze dell’Ordine, rappresentanti delle amministrazioni locali e di tutte le istituzioni coinvolte, con l’obiettivo di garantire lo svolgimento sereno e in sicurezza delle diverse manifestazioni legate alla ricorrenza.

Quest’anno, tenuto conto che la Candelora cade in una giornata festiva, si prevede un maggiore afflusso di fedeli e visitatori; inoltre, il programma degli eventi è particolarmente ampio e fitto, in virtù anche della collaborazione tra i Comuni di Avellino e Mercogliano, dove si tengono numerosi eventi correlati anche prima della data del 2 febbraio.

Nel corso della riunione sono state esaminate le specificità dell’evento e definito un articolato piano di sicurezza. Nella considerazione che non sono previste limitazioni al traffico veicolare per raggiungere il Santuario la prossima domenica, sarà possibile raggiungere le aree di parcheggio con auto e bus fino a esaurimento dei posti disponibili. Per facilitare gli spostamenti, la funicolare sarà attiva con corse continue, nelle fasce orarie occorrenti, a partire dalle ore 8.00.

E’ stato disposto anche un rafforzamento dei controlli sul territorio, con un incremento della presenza delle Forze dell’Ordine nelle aree interessate dalle celebrazioni, ma anche attraverso il coinvolgimento della Polizia Municipale; inoltre è stata interessata la Protezione Civile regionale per il supporto dei volontari.

Particolare attenzione è stata riservata, inoltre, ai profili igienico-sanitari, nonché agli aspetti della sicurezza antincendio con la presenza di una squadra dei Vigili del fuoco dedicata.

I dettagli tecnici saranno ulteriormente approfonditi nella giornata di domani, in un apposito tavolo che si terrà in Questura.

Nell’occasione, il Prefetto ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra istituzioni, enti locali e cittadini per garantire che le celebrazioni della Candelora possano svolgersi in un clima di tranquillità e rispetto delle regole.