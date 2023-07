Tananai, per la prima volta a Benevento: concerto all’Arena Musa

BENEVENTO – Sabato 29 luglio 2023, Tananai ha fatto tappa nello scenario dell’Arena Musa, per la chiusura del BCT FESTIVAL.

La prima volta del cantante nella città beneventana e alto è stato il numero dei fans che hanno occupato l’area per accoglierlo e sognare sulle sue note musicali.

L’artista ha manifestato, sin da subito, la sua adrenalina e la commozione ai presenti, ripercorrendo la scaletta del suo repertorio, senza far mancare i ritornelli più noti di quest’estate, rendendo sempre più caldo e partecipe il pubblico.

“Quando scrivevo le mie canzoni nello scantinato con i miei amici, non mi aspettavo che poi avrebbe avuto questo successo – dichiara dal palco Tananai – E ora, le canzoni che scrissi in quel periodo, hanno acquistato un significato ancora più importante, pertanto, se qualcuno vi dice di non fare quella cosa che vi piace, voi fatela lo stesso”. Parole che hanno toccato il pubblico presente.

L’artista sarà presente, anche ad Avellino, sul palco del Summer Festival, il 16 agosto.

Ad esibirsi, insieme a lui, Achille Lauro, Gaia e altri artisti della musica italiana.