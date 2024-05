Tamponamento tra bus ad Adretta: cinque in tutto i feriti

La squadra dei Vigili del Fuoco di Bisaccia alle ore 07’40 di oggi 27 maggio, è intervenuta nel territorio del comune di Andretta, per un incidente stradale che ha visto coinvolti due pulman di linea che trasportavano prevalentemente studenti.

Un mezzo era diretto a Sant’Angelo dei Lombardi ed un altro a Calitri. Nel violento impatto che ha visto i due pesanti automezzi tamponarsi, sono rimasti feriti l’autista del bus che ha tamponato, un ragazzo che è rimasto incastrato tra i sedili, ed un altro ragazzo ancora.

Lo studente incastrato è stato liberato e affidato ai sanitari del 118, insieme all’autista e all’altro studente feriti.

Mentre sul pulman tamponato hanno fattoo ricorso alle cure dei sanitari l’autista e un ragazzo.

I cinque feriti sono stati trasportati presso gli ospedali di Sant’Angelo dei Lombardi e Ariano Irpino. I due veicoli sono stati messi in sicurezza dai Vigili. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri delle stazioni di Aquilonia, Andretta e Sant’Andrea Di Conza ed hanno effettuato i rilievi dell’incidente.

AGGIORNAMENTO

Dunque il bilancio dei feriti è di cinque persone, l’autista del bus che ha tamponato l’altro mezzo e quattro pendolari che hanno dovuto fare ricorso alle cure ospedaliere. Uno dei pendolari, uno studente diciottenne di Andretta, è giunto al Pronto Soccorso del Moscati in codice rosso. A quanto risulta sarebbe politraumatizzato, con ferite agli arti inferiori. Le sue condizioni sono in corso di accertamento, saranno infatti necessari altri esami strumentali per dare una prognosi definitiva.