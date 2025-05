Tamponamento sul Raccordo: coinvolte quattro vetture: dieci feriti lievi e rallentamento

MONTORO- Tamponamento tra quattro veicoli lungo il Raccordo Avellino- Salerno, in territorio di Fisciano, nella zona del cantiere con una sola corsia. Poco prima delle undici, per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale di Avellino , si è verificato il sinistro che ha coinvolto mezzi. Sul posto anche il personale del 118, che ha trasportato i feriti tra il Moscati di Avellino e il Curteri di Mercato San Severino . Almeno dalle notizie giunte, sono almeno dieci le persone che hanno avuto bisogno delle cure da parte dei sanitari, non ci sarebbero feriti in condizioni gravi.