Ospedale di Ariano, lettera di ringraziamento di un paziente: “Siete i miei angeli custodi”

“Solo un attimo! E tutto può finire”. Comincia così la lettera di un paziente dell’Ospedale

“Frangipane-Bellizzi” di Ariano Irpino che vuole esprimere tutta la propria gratitudine per le cure ricevute che gli hanno salvato la vita.

“Me lo sono ripetuto più volte in questi giorni di convalescenza, che mi hanno concesso il tempo di riflettere su questa nuova opportunità. E che dire, se non grazie – scrive l’uomo, ringraziando il Direttore Generale dell’ASL, Mario Nicola Vittorio Ferrante, e tutto il personale del Pronto Soccorso e della Cardiologia UTIC che le hanno prestato le cure necessarie. “Una parola in apparenza semplice, ma carica di immensa gratitudine nei confronti di una macchina perfetta, quella del Presidio Ospedaliero Sant’Ottone Frangipane di Ariano Irpino che ha salvato una vita e questa volta la mia! Una macchina incarnata da eccellenti professionisti le cui comprovate competenze, ed io ne sono un esempio e un testimone, si completano e si esaltano con la straordinaria umanità dimostrata fin dal primo momento del mio arrivo in PS”.

“È qui che tempestivamente tutta l’equipe diretta dal Dott. Silvio D’Agostino, Responsabile del Pronto Soccorso, ha riconosciuto la gravità del mio stato in un attimo – racconta – ero tra le preziose mani del Dott. Vittorio Ambrosini, Direttore del U.O.C. Cardiologia UTIC, la cui maestria, unitamente alla professionalità della sua equipe, mi hanno restituito quel tempo che, cominciavo a credere, stesse irrimediabilmente sfuggirmi per sempre”.

Infine una riflessione sull’Ospedale: “A volte ci facciamo incantare dal falso mito secondo il quale solo in grandi città e ospedali dai nomi altisonanti si possano trovare soluzioni e nuove opportunità di vita, invece con vero orgoglio che mi sento di smentire, oggi, tale ingannevole narrazione concessami qui nel mio paese Ariano Irpino. Una vera eccellenza sanitaria, il reparto di Cardiologia e UTIC, fortemente voluto dal Dott. Mario Ferrante, Direttore generale ASL Avellino, al quale al pari dei miei angeli custodi di cui sopra, va la mia riconoscenza”.

“A voi tutti voglio dedicare, un mio momento intimo e indimenticabile, la mia alba – conclude – quando mi sono trovato a piedi nudi, dietro la finestra della stanza del reparto e ho riscoperto il privilegio di potermi stupire della meraviglia di una semplice alba stupore misto a gioia, perché vedevo in essa la mia nuova prima alba e tutto questo lo devo a voi!”.