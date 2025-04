Sventati furti a Sale Tabacchi grazie alle Volanti

Nella nottata odierna, i poliziotti della Squadra Volante della Questura, durante lo svolgimento dei servizi di controllo del territorio, ricevevano comunicazione, dalla Sala Operativa, di un tentativo di furto in atto ai danni di una Sala Tabacchi in zona Due Principati del Comune di Avellino. Gli equipaggi pertanto si portavano immediatamente sul posto, da cui i ladri si erano appena dileguati con un’auto sportiva senza portare al termine l’azione criminosa.

Subito gli agenti si attivavano per sorvegliare le attività commerciali di simile tipologia e poco più tardi, in zona Torrette di Mercogliano, notavano alcune persone a bordo di un’autovettura sportiva sospetta, di colore chiaro, appostata all’interno di un distributore di benzina in corrispondenza della Sala Tabacchi ivi presente. Gli operatori, pertanto, riducevano le distanze con il predetto veicolo per sottoporlo a controllo ma, alla vista dei poliziotti, lo stesso si dava alla fuga in direzione del centro cittadino e, sempre a fortissima velocità, riusciva a dileguarsi in autostrada.