L’ottima stagione dell’Avellino: ora la Serie B non è più solo un sogno

​L’Unione Sportiva Avellino sta vivendo una stagione 2024/2025 straordinaria nel Girone C della Serie C, posizionandosi come una delle principali candidate per la promozione in Serie B. Attualmente, la squadra occupa il primo posto in classifica con 66 punti, frutto di 19 vittorie, 9 pareggi e solo 3 sconfitte nelle prime 31 giornate. Questo rendimento ha permesso all’Avellino di mantenere un margine di 2 punti sull’Audace Cerignola, seconda in classifica con 64 punti.

Un elemento chiave del successo dell’Avellino è stata la solidità difensiva, con soli 24 gol subiti, che li rende una delle difese meno battute del campionato. Inoltre, l’attacco si è dimostrato efficace, realizzando 56 reti, evidenziando un equilibrio tra fase offensiva e difensiva. ​

Una stagione con bassi ma anche alti

La stagione è iniziata con alcune difficoltà, tra cui una sconfitta per 4-1 contro il Picerno nella partita inaugurale del 25 agosto 2024. Tuttavia, la squadra ha saputo reagire, registrando una serie di risultati positivi che l’hanno portata al vertice della classifica. In particolare, negli ultimi due mesi, l’Avellino ha ottenuto sei vittorie, due pareggi e una sola sconfitta, dimostrando una notevole continuità di rendimento.

Un momento significativo della stagione è stata la vittoria per 2-1 contro il Benevento, una delle squadre più quotate del girone. Questo successo ha rafforzato la posizione dell’Avellino come favorita per la promozione, evidenziando la capacità della squadra di competere e prevalere contro avversari di alto livello. ​Anche la recente vittoria ottenuta sul campo del Catania ha ormai certificato il grande momento dei campani.

Il contributo dei giocatori è stato determinante: l’attaccante Cosimo Patierno si è distinto come miglior marcatore della squadra, con 12 gol realizzati fino al 12 marzo 2025. Inoltre, il portiere Antony Iannarilli ha garantito sicurezza tra i pali, contribuendo significativamente alla solidità difensiva.​

L’allenatore Raffaele Biancolino, subentrato alla sesta giornata, ha impresso una svolta decisiva alla stagione dell’Avellino. Sotto la sua guida, la squadra ha adottato un approccio tattico equilibrato, combinando una difesa solida con un attacco efficace, elementi che hanno portato a una serie di risultati positivi. ​

Il focus per la promozione

Con il campionato che volge al termine, l’Avellino dovrà mantenere alta la concentrazione per affrontare le ultime partite decisive. La concorrenza dell’Audace Cerignola e delle altre inseguitrici rende il finale di stagione particolarmente avvincente. Tuttavia, considerando il rendimento attuale e la qualità espressa in campo, l’Avellino ha tutte le carte in regola per centrare l’obiettivo della promozione diretta in Serie B.

L’Avellino punta a restare in lotta fino all’ultimo secondo, in modo tale da ritrovare una posizione in cadetteria che manca ormai da troppi anni. E, magari, provare a sognare poi qualcosa in più.