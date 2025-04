Studio Uil sulla Tari, Buonopane: “Dato oggettivo basato su indagine scientifica”

“Prendo atto del lavoro svolto da IrpiniAmbiente e non entro in casa d’altri, ma si tratta di un dato oggettivo fondato su un’indagine scientifica condotta in diversi Comuni a livello nazionale”. Il presidente della Provincia di Avellino, Rizieri Buonopane, in occasione dell’assemblea dei sindaci irpini convocata nella Sala Blu dell’ex Carcere Borbonico per parlare del nuovo ciclo integrato dei rifiuti e delle decisioni da prendere da qui a breve, torna sul focus della Uil sulla Tari.

La tariffa – secondo i dati del sindacato – registra una riduzione media del 9% in Irpinia tra il 2018 e il 2023, dato in controtendenza rispetto al capoluogo che, come noto, si affida a Grande Srl per la raccolta rifiuti. “Questo dato – commenta la fascia azzurra – ci fa enormemente piacere. Sappiamo già del lavoro portato avanti negli ultimi tre anni e delle evoluzioni in termini di efficacia ed efficienza che IrpiniAmbiente può garantire sul territorio. Il mio auspicio è che IrpiniAmbiente possa continuare a operare, salvaguardando questo patrimonio pubblico, la gestione interamente pubblica e i livelli occupazionali. Si tratta di un modello che funziona con i bilanci in attivo già da due anni. I costi si stanno riducendo, sia per la frazione indifferenziata che per quella umida, e inoltre IrpiniAmbiente è impegnata anche sul fronte degli investimenti, ovvero su infrastrutture che avranno un impatto significativo sull’andamento della Tari e, di conseguenza, sul risparmio per i cittadini”. Tornando all’assemblea dei sindaci, Buonopane ha spiegato: “Ho ritenuto opportuno e doveroso convocarla per fornire informazioni in un momento di confusione e, ferme restando le diverse posizioni e le opinioni riguardo al modello gestionale del ciclo dei rifiuti, credo sia fondamentale offrire agli attori principali – e quindi i sindaci e gli amministratori – informazioni corrette, affinché possano compiere scelte quanto meno consapevoli”.

All’assemblea, che ha visto le fasce tricolori d’Irpinia partecipare sia in presenza che da remoto, era presente – tra gli altri – anche il dirigente regionale del settore Michele Scognamiglio.